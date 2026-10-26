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Ibovespa suspendeu negociações diante de quedas bruscas

Índice registrou queda de 16% e acionou o mecanismo 'circuit breaker' por 30 minutos

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O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, enfrentou uma queda significativa de 16% nesta segunda-feira (26).

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