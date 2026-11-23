Irã afirmou nesta segunda (23) que utilizará todos os recursos possíveis para enfrentar o bloqueio naval dos Estados Unidos no estreito de Ormuz, que está em vigor desde 14 de julho deste ano. Segundo Baghaei, porta-voz do MRE (Ministério das Relações Exteriores) do país, as sanções econômicas e o bloqueio naval norte-americanos constituem um ato de agressão militar. E que o artigo 51 da Carta da ONU (Organização das Nações Unidas) dá a Teerã o direito de utilizar qualquer meio ao seu alcance para se defender.



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