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Lula cita investimento em IA brasileira e indústria tecnológica

Em discurso de vitória, presidente destacou planos para o próximo mandato

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Luiz Inácio Lula da Silva citou, durante o discurso de vitória nas eleições deste domingo (25), que pretende investir na tecnologia nacional para desenvolver uma inteligência artificial brasileira.

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