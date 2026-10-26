Lula cita investimento em IA brasileira e indústria tecnológica

Luiz Inácio Lula da Silva citou, durante o discurso de vitória nas eleições deste domingo (25), que pretende investir na tecnologia nacional para desenvolver uma inteligência artificial brasileira.



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