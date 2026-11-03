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Maquininhas terão que aceitar todos os cartões de vale-alimentação e refeição

Medida começa a valer no dia 7 de novembro; Ministério do Trabalho vai fiscalizar

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A partir do dia 7 de novembro, todas as máquinas de cartão que processam pagamentos com vale-alimentação e vale-refeição deverão aceitar qualquer benefício, independentemente da operadora ou bandeira.

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