Maquininhas terão que aceitar todos os cartões de vale-alimentação e refeição

A partir do dia 7 de novembro, todas as máquinas de cartão que processam pagamentos com vale-alimentação e vale-refeição deverão aceitar qualquer benefício, independentemente da operadora ou bandeira.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!