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Milhares de alimentos estragam após ataque cibernético atingir refrigeradores na França

Funcionários amanheceram retirando milhares de alimentos estragados das lojas

Conexão Record News|Do R7

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Um ataque hacker a centenas de supermercados na França elevou as temperaturas dos refrigeradores das lojas a temperaturas de até 50ºC. A invasão gerou prejuízos para as lojas.

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