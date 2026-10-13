Milhares de alimentos estragam após ataque cibernético atingir refrigeradores na França

Um ataque hacker a centenas de supermercados na França elevou as temperaturas dos refrigeradores das lojas a temperaturas de até 50ºC. A invasão gerou prejuízos para as lojas.



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