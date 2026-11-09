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Noruega anuncia R$ 350 milhões para o Fundo Amazônia

Recurso financia ações de prevenção, combate ao desmatamento e conservação da floresta

Conexão Record News|Do R7

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A embaixada real da Noruega em Brasília anunciou nesta segunda-feira (9) que irá doar R$ 350 milhões para o Fundo Amazônia.

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