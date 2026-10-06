Novo modelo de IA da OpenAI não teria atingido níveis de segurança exigidos

A OpenAI, empresa desenvolvedora do ChatGPT, cancelou o lançamento do mais novo modelo desenvolvido pelos desenvolvedores da big tech. Os motivos da suspensão giram em torno da segurança e controle do algoritmo.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!