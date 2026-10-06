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Novo modelo de IA da OpenAI não teria atingido níveis de segurança exigidos

Gigante tecnológica cancelou lançamento de inteligência artificial previsto para outubro

Conexão Record News|Do R7

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A OpenAI, empresa desenvolvedora do ChatGPT, cancelou o lançamento do mais novo modelo desenvolvido pelos desenvolvedores da big tech. Os motivos da suspensão giram em torno da segurança e controle do algoritmo.

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