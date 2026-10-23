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Novos indícios de minerais críticos são encontrados no Atlântico

São áreas com potencial para depósitos de cobre, zinco, outro e prata

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O Brasil identificou novos indícios de minerais críticos no fundo do Oceano Atlântico durante uma expedição científica realizada pelo Serviço Geológico do Brasil. A investigação ocorreu ao longo de 29 dias em águas internacionais próximas aos limites marítimos brasileiros. Os depósitos potenciais incluem cobre, zinco, ouro e prata. No entanto, análises adicionais são necessárias para confirmar a atividade hidrotermal e avaliar o verdadeiro potencial mineral da região.

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