Novos indícios de minerais críticos são encontrados no Atlântico

O Brasil identificou novos indícios de minerais críticos no fundo do Oceano Atlântico durante uma expedição científica realizada pelo Serviço Geológico do Brasil. A investigação ocorreu ao longo de 29 dias em águas internacionais próximas aos limites marítimos brasileiros. Os depósitos potenciais incluem cobre, zinco, ouro e prata. No entanto, análises adicionais são necessárias para confirmar a atividade hidrotermal e avaliar o verdadeiro potencial mineral da região.



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