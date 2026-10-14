Logo R7.com
RecordPlus

Perdão de dívidas de MEIs terá impacto fiscal de R$ 3,04 bilhões

Proposta reúne débitos na dívida ativa da União e busca beneficiar milhões de pequenas empresas

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta que visa perdoar as dívidas dos microempreendedores individuais (MEIs) inscritas na dívida ativa da União.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • mf
  • mei
  • dividas
  • congresso-nacional

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.