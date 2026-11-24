A Petrobras revelou plano de investimentos no valor de US$ 122 bilhões para os próximos quatro anos. Este montante representa um aumento significativo de 11,9% em relação ao planejamento anterior (2026-2030) e supera as expectativas dos analistas, que previam um teto de US$ 120 bilhões. A decisão foi acompanhada pela aprovação da compra da participação em uma produtora de etanol à base de milho por R$ 2,8 bilhões. Carla Beni, economista e conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, analisou o impacto dessas decisões.



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