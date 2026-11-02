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Petrobras reajusta combustível de aviação em R$ 0,45 por litro

Estatal tem participação de cerca de 85% na produção do querosene de aviação nacional

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A Petrobras anunciou no domingo (1º) um reajuste médio de 7,2% no querosene de aviação vendido às distribuidoras. A medida passou a valer no mesmo dia e corresponde a um aumento de R$ 0,45 por litro em relação a setembro.

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