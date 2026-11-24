Projeto de ajuste fiscal é aprovado pela Câmara dos Deputados
Proposta que prevê economia de até R$ 56 bilhões em 2027 segue para sanção do presidente
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de ajuste fiscal do governo. Foram 353 votos a favor e 128 votos contra, além de cinco abstenções.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
EUA bloqueiam pedido do Brasil para abertura de painel na OMC
Brasileiros poderão reapresentar solicitação no dia 17 de dezembro
Setores que queiram escala diferente da 5x2 são recomendados a fechar acordos até dia 16
Cerca de 14,8 milhões de trabalhadores serão diretamente afetados pelo fim da escala 6x1
Rússia acusa Estônia de 'ações hostis' e alerta para conflito
Moscou afirma que o país permitiu o uso de espaço aéreo pela Ucrânia para ataques
Nova escala 5x2 começa a valer no dia 16 de dezembro
Cerca de 14,8 milhões de trabalhadores serão diretamente afetados pela mudança
Rússia está se preparando para lançar satélite com ogiva nuclear
Secretário-geral da Otan disse que aliança vai se defender de quaisquer ameaças no espaço
EUA discutem planos para treinamento militar de tropas sírias
Programa inicial daria ênfase à desativação de minas e descarte seguro de munições
Dólar opera em queda depois de alta no início da semana
Índice da Bolsa Brasileira tem leve recuperação indicando aprovação do pacote fiscal
Presidente da Letônia diz que guerra pode chegar a ponto crítico
Líder afirmou que Moscou considera negociações como 'isca' para continuar ofensiva
Petrobras anuncia plano de investimentos de US$ 122 bilhões
Conselho da estatal também aprovou compra de parte de produtora de etanol de milho
Ataque russo mata duas pessoas em Zaporizhzhya, na Ucrânia
Volodymyr Zelensky disse que Moscou está planejando novas ofensivas e pede que Estados Unidos e outros países levem os sinais em consideração
Governo dos EUA ainda não aprovou transferência de mísseis para a Ucrânia
Kiev defende urgência de mais equipamentos para combater ataques russos crescentes
COP31 termina sem acordo entre delegações na Turquia
Compromisso com fim dos combustíveis fósseis foi um dos principais pontos de discordância
Partidos israelenses encerram negociações sem acordo
Gadi Eisenkot tem até 6 de dezembro para formar novo governo e avalia várias estratégias
Câmara dos Deputados vota nesta segunda (23) o projeto de ajuste fiscal
Texto foi aprovado pelo Senado e prevê economia de R$ 50 bilhões no próximo ano