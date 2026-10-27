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Queda na bolsa brasileira levanta dúvidas entre investidores

Saiba se é a hora certa para comprar ações após tombo do Ibovespa

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A bolsa brasileira sofreu uma queda significativa após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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