Logo R7.com
RecordPlus

Santa Catarina: 32 cidades estão em situação de emergência

Dois tornados atingiram o estado; duas pessoas morreram e há desabrigados

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Dois tornados atingiram Santa Catarina nesta quarta-feira (4) e deixaram duas pessoas mortas e mais de 30 cidades em situação de emergência.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Emergência
  • Santa Catarina
  • Situação de emergência
  • tornado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.