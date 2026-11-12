Senado pode votar nesta quinta-feira (12) pacote de medidas fiscais

O Senado deve votar nesta quinta-feira (12) um pacote de medidas fiscais proposto pelo governo, que pode gerar uma economia entre R$ 50 e R$ 60 bilhões em 2027.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!