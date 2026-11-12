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Senado pode votar nesta quinta-feira (12) pacote de medidas fiscais

Projeto propõe limitar aumento das despesas e ampliar controle de gastos públicos

Conexão Record News|Do R7

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O Senado deve votar nesta quinta-feira (12) um pacote de medidas fiscais proposto pelo governo, que pode gerar uma economia entre R$ 50 e R$ 60 bilhões em 2027.

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