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Setor de minerais críticos emprega 129 mil pessoas no Brasil

Número representa 57% dos postos de trabalho da indústria extrativa mineral do país

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O mercado de trabalho no setor de minerais críticos cresceu 8,6% entre 2023 e 2025. A atividade extrativa também representa mais da metade dos empregos relacionados à indústria mineral do país.

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