Setor de minerais críticos emprega 129 mil pessoas no Brasil

O mercado de trabalho no setor de minerais críticos cresceu 8,6% entre 2023 e 2025. A atividade extrativa também representa mais da metade dos empregos relacionados à indústria mineral do país.



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