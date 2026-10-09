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STF retoma discussão sobre cobrança de IPTU por área

Atualmente, imposto é cobrado sobre valor venal de imóveis, que considera um conjunto de fatores

Conexão Record News|Do R7

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O STF (Supremo Tribunal Federal) discute, novamente, os limites do uso da área construída dos imóveis no cálculo do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Para entender a situação, o Conexão Record News falou com o advogado tributarista Francisco Paludo. Acompanhe.

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