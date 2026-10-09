Trump diz que fala sobre destruição de estados dos EUA pelo Irã foi mal interpetada

Donald Trump fez uma correção a uma fala feita durante um comício: "Deixem eles [Irã] destruírem Los Angeles. Deixem destruir San Diego. Este é um preço muito pequeno a pagar e vai tudo acabar muito em breve". Segundo o presidente, ele queria se referir a sacrifícios econômicos durante a guerra.



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