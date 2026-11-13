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Trump não descarta uso de força militar para tomar Cuba

Presidente afirmou que quer resolver situação com país antes de deixar o cargo

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Durante uma entrevista, o presidente Donald Trump mencionou a possibilidade de utilizar força militar para "resolver a situação" em Cuba antes do término de seu mandato.

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