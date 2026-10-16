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Valor de mercado da Petrobras salta R$ 100 bilhões em duas semanas

Crescimento é impulsionado pela alta do preço do petróleo por causa da guerra no Oriente Médio

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O valor de mercado da Petrobras atingiu a marca histórica de R$ 800 bilhões após um crescimento expressivo nas últimas duas semanas.

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