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Xi Jinping parabeniza presidente Lula pela reeleição

Líder chinês enviou mensagem ao presidente brasileiro pela conquista da reeleição

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O presidente chinês Xi Jinping parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição conquistada neste domingo (25), que garantiu o quarto mandato do presidente.

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