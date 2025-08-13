Zelensky rejeita as possíveis decisões da reunião entre Trump e Putin
Presidente ucraniano não aceita concessões sem participação da Ucrânia
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que não reconhecerá quaisquer decisões tomadas em uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a participação da Ucrânia. Ele também afirmou que não retirará tropas do Dombás, região crucial para a defesa de Kiev.
A área do Dombás, incluindo Donetsk e Luhansk, foi anexada pela Rússia, mas a Ucrânia ainda controla cerca de 30% de Donetsk. Soldados ucranianos apoiam a decisão de Zelensky contra concessões territoriais à Rússia.
Uma pesquisa recente indica que 69% dos ucranianos desejam um fim rápido para a guerra, mas muitos acreditam que o impasse continuará. Analistas apontam dificuldades em negociações entre Rússia e Ucrânia devido à resistência de ambas as partes em ceder suas reivindicações.
O especialista Manuel Furriela destacou que a guerra deve terminar com uma vitória clara de um dos lados. Ele mencionou que se não houver progresso nas conversas entre Trump e Putin, a situação pode se complicar ainda mais para a Ucrânia.
