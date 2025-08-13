Zelensky rejeita as possíveis decisões da reunião entre Trump e Putin Presidente ucraniano não aceita concessões sem participação da Ucrânia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h39 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Volodymyr Zelensky rejeita decisões de Trump e Putin sem participação da Ucrânia.

Ele se recusa a retirar tropas do Dombás, região vital para Kiev.

69% dos ucranianos querem um fim rápido para a guerra, mas acreditam na continuidade do impasse.

Especialistas preveem que a guerra só terminará com uma vitória clara de um dos lados.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que não reconhecerá quaisquer decisões tomadas em uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a participação da Ucrânia. Ele também afirmou que não retirará tropas do Dombás, região crucial para a defesa de Kiev.

A área do Dombás, incluindo Donetsk e Luhansk, foi anexada pela Rússia, mas a Ucrânia ainda controla cerca de 30% de Donetsk. Soldados ucranianos apoiam a decisão de Zelensky contra concessões territoriais à Rússia.

Uma pesquisa recente indica que 69% dos ucranianos desejam um fim rápido para a guerra, mas muitos acreditam que o impasse continuará. Analistas apontam dificuldades em negociações entre Rússia e Ucrânia devido à resistência de ambas as partes em ceder suas reivindicações.

O especialista Manuel Furriela destacou que a guerra deve terminar com uma vitória clara de um dos lados. Ele mencionou que se não houver progresso nas conversas entre Trump e Putin, a situação pode se complicar ainda mais para a Ucrânia.

Qual a posição do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sobre as decisões que possam ser tomadas entre Donald Trump e Vladimir Putin?

Volodymyr Zelensky declarou que não reconhecerá decisões tomadas em uma reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin sem a participação da Ucrânia.

O que Zelensky afirmou a respeito da retirada de tropas ucranianas na região do Dombás?

Zelensky afirmou que não retirará tropas do Dombás, uma região crucial para a defesa de Kiev.

Qual é a situação atual da região do Dombás em relação ao controle ucraniano e russo?

A área do Dombás, que inclui Donetsk e Luhansk, foi anexada pela Rússia, mas a Ucrânia ainda controla cerca de 30% de Donetsk.

Como a população ucraniana se posiciona em relação à guerra e quais são as expectativas para negociações de paz?

Uma pesquisa recente indica que 69% dos ucranianos desejam um fim rápido para a guerra, mas muitos acreditam que o impasse continuará, devido à resistência de ambas as partes em ceder suas reivindicações.

