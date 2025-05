Elenco do ‘Elas com a Bola’ faz previsões para o Paulistão Feminino 2025 Com transmissão exclusiva em TV aberta da RECORD NEWS, campeonato estreia nesta terça-feira (6) Elas com a Bola|Do R7 06/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 06/05/2025 - 14h53 ) twitter

O 28° Campeonato Paulista de Futebol Feminino começa nesta terça-feira (6) e o elenco do Elas com a Bola revelou quais são as previsões para a disputa. Mary Silvestre, Nayara Inorro e Matheus Teixeira comentam o desempenho das equipes e atletas, possíveis surpresas e principais destaques da competição.

Sobre os destaques da temporada, Mary Silvestre, apresentadora do programa, diz que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária devem ser os times em maior evidência durante o campeonato.

“Entre as atletas, acredito que, no Corinthians, a grande revelação seja a atacante Jhonson, que está em uma ótima temporada. No Palmeiras, Amanda Gutierres impressiona com seus números. No São Paulo, destaco toda a experiência e poder de decisão da Crivelari. Na Ferroviária, o nome de referência é Natália Vendito”, diz Mary.

Para Matheus Teixeira, apresentador e editor executivo da RECORD NEWS, “Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Santos sempre aparecem com favoritismo”. A atletas destacadas por ele são Natália Vendito e Millene, ambas do ataque da Locomotiva de Araraquara. “São duas atletas para serem observadas”, completa.

Palmeiras e São Paulo devem ser os destaques do campeonato para Nayara Inorro

Palmeiras e São Paulo devem ser os destaques para Nayara Inorro, comentarista do Elas com a Bola. As atletas Amanda Gutierres, do Palmeiras, Jhonson, do Corinthians, Dudinha, do São Paulo e Vendito, do Ferroviária, serão os principais nomes da disputa, segundo Nayara.

O elenco aponta, em unanimidade, as equipes do Santos e do Bragantino como possíveis surpresas. “O Santos, por toda sua história e pelo trabalho de reconstrução que acontece para recolocar o clube na elite e o Bragantino, pela estrutura sólida e qualidade do elenco”, comenta Mary.

Mary Silvestre ressalta Santos e Red Bull Bragantino como possíveis surpresas da disputa Reprodução/Record News

“As Sereias da Vila estão em uma temporada de reconstrução após a queda no Brasileirão 2024. Conquistar o Paulistão pode ser uma chancela para esse ano de retorno do Santos”, propõe Matheus. Nayara chama atenção para o crescimento do Red Bull Bragantino. “[O time] vem crescendo ao longo dos anos, vem alcançando metas maiores e é uma equipe muito competitiva”, afirma.

Já sobre favoritos, Mary destaca o equilíbrio entre os clubes paulistas. “Os clássicos, em especial, são disputas de altíssimo nível. Mas, se for para arriscar um palpite, acredito que o Palmeiras vem forte na briga para defender seu título e buscar o bicampeonato neste ano”, aponta.

Matheus Teixeira destaca Ferroviária como possível favorita ao título Reprodução/Record News

Matheus destaca a Ferroviária, “que apesar da derrota para o Flamengo em casa, na última partida do Brasileirão, tem uma das melhores defesas do campeonato nacional e liderou a competição até a nona rodada”.

“A Locomotiva de Araraquara manteve a base durante o ano de 2024, fez contratações pontuais e fez a manutenção da técnica Jéssica de Lima no comando da equipe”, completa o apresentador. Enquanto isso, Nayara acredita no título do São Paulo, atual campeão da Supercopa Feminina.