Corinthians segue invicto no Brasileirão Feminino após vitória contra o Juventude por 2 a 0

Após vitória contra o Juventude, o Corinthians segue invicto no Brasileirão Feminino 2025 e está em segundo lugar da tabela, empatado com o São Paulo , com seis pontos. A centroavante Jhonson, de 19 anos, concluiu seu sétimo jogo com a camisa alvinegra e fez seu primeiro jogo como titular na temporada.



Com sete jogo e seis gols, a centroavante foi elogiada por Lucas Piccinato, técnico do Corinthians, que afirmou que a jogadora "é um talento do futebol brasileiro". A passagem de Jhonson pelo Corinthians foi marcada por lesões e ela só fez sua primeira pré-temporada completa neste ano.