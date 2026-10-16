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Campeonato nacional marca fim da pausa no futebol feminino da Indonésia

Equipes retornam aos jogos e atividades após paralisação que começou há sete anos

Elas com a Bola|Do R7

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O futebol feminino da Indonésia enfrentou uma paralisação de sete anos desde o início da pandemia de Covid-19.

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