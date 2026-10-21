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Clubes brasileiros estão classificados para a próxima fase da Libertadores Feminina

Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro estão com 100% de aproveitamento na competição

Elas com a Bola|Do R7

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A fase de grupos da Libertadores Feminina está chegando ao fim, com as equipes brasileiras em destaque.

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