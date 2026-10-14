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Palestrinas realizam primeiro treino na capital equatoriana para Libertadores

Time feminino do Palmeiras foi o primeiro entre os clubes brasileiros a chegar em Quito

Elas com a Bola|Do R7

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As Palestrinas já estão em solo equatoriano para a disputa da Libertadores Feminina. O Palmeiras foi o primeiro dos times brasileiros a desembarcar na capital do Equador em busca da glória eterna.  


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