Palestrinas realizam primeiro treino na capital equatoriana para Libertadores

As Palestrinas já estão em solo equatoriano para a disputa da Libertadores Feminina. O Palmeiras foi o primeiro dos times brasileiros a desembarcar na capital do Equador em busca da glória eterna.



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