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Tamara Bolt descreve momento com a Amarelinha

Jogadora foi convocada por Arthur Elias para lateral-direita

Elas com a Bola|Do R7

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Convocada pelo técnico Arthur Elias, a jogadora Tamara Bolt descreveu a sensação de integrar o grupo que enfrenta a Argentina na Data Fifa.

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