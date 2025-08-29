Estúdio News aborda o aumento no risco de AVC e infarto em temperaturas mais baixas Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (30), às 22h15 Estúdio News|Do R7 29/08/2025 - 10h52 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h52 ) twitter

Renata Caetano, Raquel Silveira Bártholo e Álvaro Paiva Divulgação/RECORD

O frio intenso deste inverno de 2025 tem chamado a atenção de especialistas da saúde, já que as baixas temperaturas estão associadas ao aumento de riscos cardiovasculares, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC). Este será o tema do Estúdio News deste sábado (30), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

O risco de acidente vascular cerebral ou AVC, cresce 20% principalmente quando as temperaturas ficam abaixo dos 14 graus.

Álvaro Paiva, médico do esporte e cardiologista do Hospital Moriah, explica que as baixas temperaturas podem elevar o risco de infarto em até 30%.

“Isso acontece porque o coração recebe mais sangue voltando do corpo quando os vasos se fecham voltando para o coração e ele encontra uma pressão mais alta para bombear o sangue, o coração vai trabalhar mais, vai haver um maior gasto energético”, diz o médico.

‌



Desta forma as pessoas que têm mais propensão a ter eventos cardiovasculares ou já tem uma doença estabelecida, podem sofrer com a diminuição de sangue no coração, chamada de angina.

Apesar do nosso organismo ter adaptações, o estilo de vida pode interferir em relação ao esforço cardiovascular, quando o organismo é adaptado a um clima mais frio de forma rotineira e há mudanças bruscas de temperatura é preciso certos cuidados.

‌



A professora de Educação Física, especializada em atividade física para cardiopatas e pneumopatas, Raquel Silveira Bártholo, ressalta que há multifatores no nosso cotidiano que necessitam de atenção.

“Quando moro, por exemplo, em um local quente e vou passear, praticar um esporte ou uma competição em um local mais frio, meu organismo não é adaptado a essa temperatura, preciso de um tempo para que haja ajustes cardiovasculares, fisiológicos, para que não corra riscos em relação àquela atividade”, destaca Raquel.

‌



A recomendação é que a intensidade seja diminuída nos dias mais frios, principalmente para o grupo de risco que são pessoas hipertensas, diabéticas, cardiopatias em geral e idosos.

Ter exames em dia, frequentar regularmente o cardiologista, respeitar o limite corporal e interromper a atividade diante de um mal-estar, seja ele qual for, são as indicações dos especialistas.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.