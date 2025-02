Estúdio News discute o aumento da procura pela medicina regenerativa Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (22), às 22h15 Estúdio News|Do R7 19/02/2025 - 16h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Silmeri Bolognani, Renata Caetano e André Perez Pontes Divulgação/Record News

Em tempos de harmonização facial, a beleza natural tem sido valorizada. Procedimentos regenerativos têm ganhado espaço e a preservação da jovialidade de forma discreta é feita de acordo com a necessidade de cada paciente, a tendência “quiet beauty” vem se tornando popular entre os famosos e crescendo no mundo dermatológico. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (22), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

A partir dos 40 anos, a produção de colágeno chega a cair até 30%, explica a farmacêutica esteta e CEO do Instituto Bolognani, Silmeri Bolognani.

“Os bioestimuladores de colágeno, seja injetável ou por tecnologia, fazem com que essa produção seja renovada e continue fazendo mais colágeno do que a nossa idade permite, estimular colágeno desde cedo já ajuda a reduzir esses sinais do envelhecimento”, diz a especialista em estética.

De acordo com o cirurgião plástico, André Perez Pontes, a tendência é usar mais tecnologias, mais produtos, mais conhecimentos, só que em menor quantidade.

‌



O médico conta que a medicina regenerativa vai procurar restaurar células que estão perdendo a vida através do princípio de células-tronco, substâncias restauradoras como PDRN e exossomos, comunicadores intercelulares que restauram também a função da célula.

“Cada paciente vai ter uma necessidade, a pele de uma pessoa que ficou mais exposta ao sol, a da que fumou na juventude e parou de fumar, uma pessoa que tem uma pele mais fina, mais delicada, outra mais espessa, mais oleosa, excesso ou falta de flacidez, excesso de bolsas de gordura, portanto é importante a abordagem individualizada”, ressalta Pontes.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.