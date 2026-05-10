Há 14 anos, Kelly Clarkson lançava o single ‘Catch My Breath’ para marcar nova etapa da carreira

Há 14 anos, a cantora norte-americana Kelly Clarkson lançava Catch My Breath e marcava nova etapa na carreira. A música, de outubro de 2012, foi um single promocional para divulgar o Greatest Hits - Chapter One. O álbum que encerrava o contrato da cantora com a gravadora RCA Records.



Escrita pela própria artista em parceria com Jason Halbert, colaborador de várias faixas de My December, a faixa apresenta uma letra otimista com arranjo pop rock em que Kelly fala sobre seguir o próprio caminho sem se importar com opiniões alheias. Mesmo com pouca divulgação, Catch My Breath atingiu boas posições na Coreia do Sul, nos Estados Unidos , na Austrália e no Canadá.



A recepção da crítica foi positiva, com destaque ao fato de a artista conseguir resgatar o mesmo som clássico ao qual os fãs já estavam acostumados. A música, que é bem tradicional, encerrava com primor essa era pop rock da cantora. Algo que ela mudaria nos álbuns posteriores, ao apostar em novos gêneros, como jazz e soul, aderindo a um pop mais maduro.



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