Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Emissora encomenda spin-off de série médica

Séria será ambientada no Texas, estado dos EUA; programa irá ter dramas em área rural

Geek Record News|Do R7

  • Google News

Um novo spin-off da série Grey's Anatomy foi anunciado pela emissora ABC.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Série
  • geek-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.