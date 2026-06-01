Emissora encomenda spin-off de série médica
Séria será ambientada no Texas, estado dos EUA; programa irá ter dramas em área rural
Um novo spin-off da série Grey's Anatomy foi anunciado pela emissora ABC.
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