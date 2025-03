Homem invade pista para tentar impedir avião de decolar Record News|Do canal Record News no YouTube 05/03/2025 - 15h23 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h18 ) twitter

Um homem entrou ontem na pista de um aeroporto no Chile para tentar "impedir" um avião de decolar. Um passageiro, de 29 anos, não conseguiu embarcar em um voo da Latam para a cidade de Concepción. Ele estava no aeroporto El Tepual, em Puerto Montt, na região sul do Chile.

