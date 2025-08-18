Ambulante acerta fiscal com lata durante apreensão em Goiânia Vendedora de açaí foi presa após agressão; vendia sem autorização Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h10 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h10 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma vendedora ambulante foi presa por agressão após bater uma lata na cabeça de um fiscal durante apreensão de sua mercadoria, na última quarta-feira (13), em Goiânia (GO). Segundo a prefeitura da cidade, a mulher vendia açaí sem autorização e teve seu carrinho confiscado.

A administração municipal informou que a ação ocorreu após um longo período de orientações e tentativas de regularização. Ainda de acordo com a prefeitura, as regras buscam organizar o espaço urbano, garantir a livre circulação de pedestres e proteger os comerciantes que atuam de forma legal.

