Avião de pequeno porte sai da pista durante pouso no Ceará Aeronave invade área de mata em Várzea Alegre, mas não há feridos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h24 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avião de pequeno porte perde o controle e sai da pista no interior do Ceará; veja vídeo

Um avião de pequeno porte saiu da pista ao tentar pousar em Várzea Alegre, no interior do Ceará. O incidente ocorreu quando a aeronave perdeu a estabilidade ao tocar o solo, desviando-se para uma área de mata ao lado da pista. Apesar do ocorrido, não houve feridos entre os tripulantes ou moradores próximos.

A investigação está em andamento para determinar as causas do acidente. As imagens mostram que a asa da aeronave colidiu com a vegetação, contribuindo para a saída da pista.

Assista ao vídeo - Avião de pequeno porte perde o controle e sai da pista no interior do Ceará; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!