Vídeo flagra momento em que helicóptero militar com cinco pessoas cai no mar, na Malásia Aeronave fazia um treinamento militar de segurança; todos os ocupantes foram resgatados com vida

