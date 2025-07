Baleias cachalotes são avistadas em Arraial do Cabo (RJ) Fenômeno raro intriga pesquisadores no Rio de Janeiro Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h58 ) twitter

Presença de baleias cachalotes na costa de Arraial do Cabo (RJ) chama a atenção de pesquisadores

Um grupo de 15 baleias cachalotes foi avistado próximo à costa de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, surpreendendo os moradores locais. A presença desses animais em águas rasas é considerada rara por especialistas.

Os pesquisadores estão intrigados com o evento, já que as cachalotes são conhecidas por caçar em águas profundas. Eles sugerem que as baleias podem ter se aproximado da costa em busca de alimento ou devido a mudanças ambientais, como a poluição sonora causada por embarcações.

