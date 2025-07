Bolsonaro critica medidas judiciais e alega perseguição política Ex-presidente comenta uso de tornozeleira eletrônica e restrições impostas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Sempre sonho com Justiça', diz Bolsonaro ao ser questionado se está pronto para ser preso; assista

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que está sendo alvo de perseguição política após a Justiça determinar o uso de tornozeleira eletrônica e impor restrições de horário. Ele afirmou que as medidas são desproporcionais e que beneficiam seu adversário político, o presidente Lula.

Durante uma coletiva de imprensa, Bolsonaro expressou indignação com as medidas cautelares, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa entre 19h e 6h. Ele classificou a situação como uma “suprema humilhação” e destacou que as restrições afetam sua vida pessoal, impedindo-o de ver seu filho.

O ex-presidente também comentou sobre as ações da Polícia Federal e as acusações de envolvimento em atos golpistas. Segundo ele, não há provas concretas que justifiquem as acusações, e as medidas judiciais são parte de uma perseguição política que favorece o atual presidente Lula. Bolsonaro criticou o que considera ser um tratamento desigual nas decisões judiciais e questionou a imparcialidade do processo.

Assista ao vídeo - ‘Sempre sonho com Justiça’, diz Bolsonaro ao ser questionado se está pronto para ser preso; assista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!