Carla Zambelli presa na Itália após cooperação de deputado italiano Deputada brasileira foi capturada em Roma e aguarda extradição Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h48 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h48 )

RESUMO DA NOTÍCIA A deputada Carla Zambelli foi presa em Roma após ser localizada por um deputado italiano.

Ela estava foragida após condenação por envolvimento em invasão hacker e emissão de mandado falso.

O Ministério da Justiça do Brasil confirmou sua prisão e iniciou o processo de extradição.

A operação foi resultado da colaboração entre autoridades italianas e brasileiras, com apoio da Interpol.

Deputado italiano teria fornecido endereço de Carla Zambelli à polícia; saiba os detalhes da prisão

A deputada Carla Zambelli foi presa em Roma, Itália, depois que o deputado italiano Angelo Bonelli forneceu seu endereço às autoridades locais. Zambelli estava foragida após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a dez anos de prisão por envolvimento em uma invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e pela emissão de um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes.

O Ministério da Justiça do Brasil confirmou a prisão, informando que Zambelli foi levada a uma delegacia italiana e que a Polícia Federal brasileira tem um prazo de 48 horas para organizar sua extradição. A operação contou com a colaboração entre as autoridades italianas e brasileiras, resultando na inclusão do nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol como pessoa procurada.

A extradição está em processo de definição e será conduzida pela polícia brasileira.

Assista ao vídeo - Deputado italiano teria fornecido endereço de Carla Zambelli à polícia; saiba os detalhes da prisão

