Carro desgovernado quase cai em barranco em Londrina; jovens escapam ilesos Veículo perdeu freios e colidiu com árvore; seis ocupantes saíram sem ferimentos Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h59 )

Carro perde o freio, quase cai em cratera, e grupo de jovens escapa de tragédia por um triz

Na madrugada de segunda-feira (21), um carro com seis jovens quase caiu em um barranco de 5 metros em Londrina, Paraná. O veículo perdeu os freios, subiu no meio-fio e parou ao colidir com uma árvore. Ninguém se feriu.

O acidente ocorreu na rua André Guergoletto, em uma descida que termina em curva fechada. O motorista relatou problemas mecânicos no sistema de freios antes de passar entre um poste e uma árvore.

Os ocupantes conseguiram sair do carro com ajuda da Polícia Militar, que chegou antes dos bombeiros. O Honda Civic ficou com a frente danificada, mas todos escaparam ilesos.

