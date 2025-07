Homem invade igreja durante perseguição policial nos Estados Unidos; veja vídeo

Um carro em fuga de uma perseguição policial invadiu uma igreja em Fayetteville, na Carolina do Norte ( EUA ), na última terça-feira (22). No vídeo, é possível ver o momento em que o motorista perde o controle do automóvel e invade o local, que estava vazio, destruindo a porta de entrada.



Segundo informações da polícia, havia dois homens no veículo, que era roubado . Após a batida, um dos suspeitos saiu correndo e fugiu a pé, enquanto o outro suspeito ficou preso nas ferragens e foi detido no local.