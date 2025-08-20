Carro em fuga causa explosão em hospital veterinário nos EUA Bombeiros se ferem durante combate a incêndio na Carolina do Norte Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 20/08/2025 - 18h31 ) twitter

Na Carolina do Norte, um carro em fuga colidiu com a tubulação de gás de um hospital veterinário em construção, causando uma explosão. O incidente ocorreu durante uma perseguição policial e foi registrado por testemunhas no local.

Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais ou feridos entre os trabalhadores. No entanto, três bombeiros ficaram feridos enquanto tentavam controlar as chamas. O motorista fugiu após o acidente, mas foi capturado posteriormente pela polícia. O hospital estava previsto para inaugurar no mês seguinte.

