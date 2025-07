Ciclista escapa por pouco de colisão grave em Caucaia Veículo em alta velocidade colide com carro parado; ciclista desvia a tempo Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h08 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h08 ) twitter

Ciclista escapa por pouco de forte colisão em Caucaia, no Ceará; veja vídeo

Um ciclista escapou por pouco de ser atingido por um carro em alta velocidade em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O incidente ocorreu quando ele desviou para a calçada ao perceber um veículo parado no acostamento da rodovia.

Segundos após o ciclista passar pelo local, outro veículo colidiu com a traseira do carro estacionado. Apesar do impacto significativo, ninguém se feriu gravemente.

Assista ao vídeo - Ciclista escapa por pouco de forte colisão em Caucaia, no Ceará; veja vídeo

