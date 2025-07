Gatos de cauda curta ou enrolada encantam turistas em Nagasaki, no Japão

Gatos de cauda curta ou enrolada encantam os turistas na cidade de Nagasaki, no Japão. Os animais ficam nas ruas, escadarias e em frente as casas. A cauda curvada é resultado de uma mutação genética muito comum entre os gatos asiáticos. Segundo um veterinário especialista em gatos, o fato de o Japão ser uma ilha contribuiu para a propagação dos felinos com esses traços genéticos.



A popularidade dessa característica — presente em cerca de 70% dos felinos de rua do país — é tanta que inspirou uma das figuras mais conhecidas do Japão , o gato da sorte, frequentemente representado com cauda curta ou torta e que, segundo a tradição, é símbolo de prosperidade.