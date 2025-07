Criança com autismo causa atraso em voo após comentário sobre bomba Voo de Caxias do Sul para Campinas foi atrasado após protocolo de segurança Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h17 ) twitter

Criança de 12 anos afirma ter bomba na mala e atrasa voo no Rio Grande do Sul

Durante o embarque em um voo no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, um menino de 12 anos afirmou ter uma bomba em sua mala. O incidente ocorreu em um avião com mais de 170 passageiros com destino a Campinas, São Paulo.

Os pais explicaram que ele tem transtorno do espectro autista e que a declaração fazia parte de uma brincadeira. Como resultado, o protocolo de segurança foi acionado, atrasando o voo. Após a realização dos procedimentos necessários, a aeronave foi liberada para decolagem com todos os passageiros, incluindo a família do garoto.

