Detento algemado foge de delegacia em Juazeiro do Norte Policial penal recaptura fugitivo após perseguição nas ruas Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detento algemado foge a pé de delegacia em Juazeiro do Norte (CE)

Um detento conseguiu fugir a pé de uma delegacia em Juazeiro do Norte, Ceará, mesmo estando algemado. O incidente ocorreu após um momento de distração dos policiais, permitindo que o homem escapasse com as mãos presas nas costas.

A fuga foi registrada por transeuntes que estavam no local, mostrando um policial penal perseguindo o detento. A captura ocorreu algumas quadras depois. De acordo com informações policiais, o homem já cumpria pena e foi levado à delegacia após ser encontrado com drogas em sua cela.

Assista ao vídeo - Detento algemado foge a pé de delegacia em Juazeiro do Norte (CE)

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!