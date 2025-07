Elon Musk perde bilhões após ações da Tesla despencarem Intenção de criar partido político nos EUA impactou valores da empresa Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 18h05 (Atualizado em 07/07/2025 - 18h05 ) twitter

Elon Musk perde mais de R$70 bilhões após ações da Tesla despencarem 7% no começo do dia

O empresário Elon Musk enfrentou uma perda de US$ 13,5 bilhões, equivalente a mais de R$ 70 bilhões, devido à desvalorização das ações da Tesla em mais de 7% nesta segunda-feira. A queda nos papéis ocorreu após Musk manifestar a intenção de fundar um partido político nos Estados Unidos.

Apesar do impacto financeiro significativo, Musk mantém sua posição como o homem mais rico do mundo. De acordo com dados da revista Forbes, seu patrimônio está avaliado em US$ 391 bilhões, correspondendo a mais de R$ 2 trilhões.

