Trump e Otan querem evitar que Rússia ganhe terreno, diz professor

Na manhã desta segunda-feira (14), Donald Trump se encontrou com o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, e apresentou a possibilidade de taxar a Rússia em 100% caso não haja paz no conflito contra a Ucrânia, além de anunciar o envio de mais mísseis ao país governado por Volodymyr Zelensky.



Em entrevista ao Hora News , Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, diz que o discurso do presidente norte-americano indica que o país pode ter “medido melhor as consequências do abandono” da Ucrânia por parte do país.



“A Otan, como um todo, pressionou demais, dizendo que o abandono da Ucrânia nesse momento seria impossível, porque a Europa não tem como subsidiar, sustentar, não tem inclusive estoque para sustentar o poder americano”, diz o especialista.



A declaração de Donald Trump vem em um momento no qual a Rússia aumenta o volume de ataques contra o território ucraniano, apesar da discussão por um acordo de cessar-fogo. “O que a Rússia pretende com esses ataques é ganhar terreno , sentar na mesa de negociação mais fortalecida. É isso que Trump, e principalmente a Otan, estão pretendendo evitar”, explica o professor.



Trevisan ainda ressalta que garantir a venda de armas para o conflito é de suma importância para a economia norte-americana. “Praticamente todos os municípios americanos têm alguma [parcela da] indústria de arma que gera emprego, gera renda, gera royalty. É fundamental. Trump está fazendo algo que não é só venda de armas, é garantia de emprego”, completa.