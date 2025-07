Fuga policial termina em colisão com igreja nos EUA Carro roubado invade igreja vazia em Fayetteville durante perseguição Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem invade igreja durante perseguição policial nos Estados Unidos; veja vídeo

Na última terça-feira (22), um carro roubado colidiu com uma igreja em Fayetteville, Carolina do Norte, durante uma perseguição policial. O motorista perdeu o controle do veículo, que invadiu o edifício religioso vazio no momento.

De acordo com a polícia local, dois homens estavam no carro. Após o acidente, um dos suspeitos fugiu a pé enquanto o outro ficou preso nas ferragens e foi detido pelas autoridades.

Assista ao vídeo - Homem invade igreja durante perseguição policial nos Estados Unidos; veja vídeo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!