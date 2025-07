Ministério Público denuncia policiais militares que mataram jovem rendido em Paraisópolis

Em uma atualização sobre o caso dos policiais militares que atiraram contra um jovem desarmado e com as mão para o alto, o Ministério Público decidiu denunciar os envolvidos, que vão responder por homicídio doloso, quando se tem intenção de matar. O crime aconteceu no último dia 10, em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.



Na ocasião, os agentes Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima foram flagrados pelas câmeras corporais atirando contra Igor Oliveira de Morais Santos, que ja estava rendido e não apresentava antecedêntes criminais como adulto, apenas uma infração de roubo e tráfico.



Logo após a ação, os responsáveis foram presos. Em seguida, eles tiveram a prisão convertida em preventiva, durante a audiência de custódia. Os outros dois policias presentes na ocorrência responderão como colaboradores do ato ilícito.